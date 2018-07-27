- Antalya iş ve inşaat makinaları sektörünün buluşmasına hazırlanıyor. Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’nda 100’ün üzerinde marka 41 ülkeden ziyaretçilere tanıtılacak.Fuarda her türlü inşaat ve iş makinaları, ürün ve komponentlerinin yanısıra, beton, maden, sondaj, asfalt-yol, istifleme, taşıma ve kaldırma, iskele kalıp sektörlerinden de makine ve ekipmanlar sergilenecek.Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu;”İş ve İnşaat Makinaları Sektörünün en önemli alıcısı konumundaki kamu, sektöre canlılık ve hareket getirmesi için çok önemli bir konumda. Bu noktadan hareketle kamunun seçkin alıcılarını, belediyelerden yetkilileri bu fuarda Kamu Vadisi Projesi ile sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Bu anlamı ile ilk defa bir iş makinaları fuarında kamunun önemi vurgulanacak” diye konuştu. Kamu alıcılarını firmalarla buluşturacak bu önemli organizasyonu makine sektörünün en önemli çatı kuruluşu olan MAKFED ile birlikte gerçekleştireceklerini ileten Bengisu, kamunun iş ve inşaat makinaları sektörüne kaldıraç etkisi olmasını beklediklerini iletti.6-9 Eylül tarihleri arasında Anfaş’da 42.000 metrekare alan üzerinde kurulacak ve girişlerin ücretsiz olacağı fuarda Özbekistan, Etiyopya, Somali, Demokratik Kongo ve Gine’den Bakan düzeyinde katılımın yanı sıra 41 ülkeden gelecek ziyaretçilerle Türkiye’nin İş ve İnşaat Makinası İhracatı’na ciddi katkılar oluşması bekleniyor.İHA