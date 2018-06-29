Antalya’da yeni iş kurmak isteyen kadınlara 4 gün süren girişimcilik eğitimi verildi.Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKGİM), KOSGEB, İŞKUR ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından yeni iş kurmak isteyen kadınlara girişimcilik eğitimi verildi. Dört gün süren girişimcilik eğitimi sonunda belge almaya hak kazanan girişimci kadınlara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.Törende Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hadi İstanbullu, düzenli kurslarda eğitimler verdiklerini belirterek, “AGİDER öncülüğünde İŞKUR’a müracaat ederek eğitim almaya hak kazanan ve dört gün süren eğitim programına katılan 18 girişimci kadın arkadaşımız daha eğitimlerini tamamlayarak belgelerini almaya hak kazandı. Bundan sonraki süreçte de bizimle bağlantıyı koparmayarak bizden destek alabilirler” diye konuştu.İstanbullu, “Akdeniz Üniversitesi olarak bilinçli, eğitimli girişimcilerin yetişmesi için kendini geliştirmek isteyen girişimcilere destek oluyoruz. Daha önceki kursiyer arkadaşlarımızdan kendi iş yerini açıp başarılı olanlar oldu. Bu başarıları görmek bizlere gurur veriyor” dedi.AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Figen Sayın, girişimci kadınların böyle bir eğitim almasına katkı sağlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “Olumsuz eleştiriler karşısında pes etmeyerek inandığınız projeyi gerçekleştirmek için çaba sarf edin. AGİDER olarak bizler her zaman yanınızdayız.”İHA