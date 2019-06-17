Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişilik artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti.