Mersin'de 2 iş adamını gasbettikleri, ardından da çektikleri fotoğraflarla şantaj yaparak para istedikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, iş adamı B.K. ve ortağı K.B'ye ulaşamayan yakınları, polise başvurarak yardım istedi.Teknik incelemelerin ardından iş adamlarının merkez Toroslar ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirleyen Mersin Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.Operasyonda evde zorla tutuldukları öğrenilen iş adamlarına ulaşılırken, kaçtıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis, ifadeler doğrultusunda müştekileri alıkoydukları iddia edilen İ.K, A.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.Zanlıların, bir iş vaadiyle Mezitli ilçesinde buluştuğu B.K. ile gece saatlerinde çeşitli bahanelerle yanlarına çağırdıkları K.B'yi darbederek önce bu ilçedeki bir ikamete, sonrasında da Toroslar ilçesindeki eve götürdükleri tespit edildi.İple bağlanarak, ağızları bantlanan iş adamlarının paraları, cep telefonları ve saatlerinin alındığı belirlendi.Zanlıların, silah zoruyla müştekilerin özel fotoğraflarını çekerek, görüntüleri yayma ve öldürme tehdidiyle 2,5 milyon lira istediklerini tespit eden ekipler, olayın yaşandığı iki ayrı ikamette yaptıkları aramalarda pompalı tüfek, mağdurların bağlandığı ipler, koli bantları ile B.K'ye ait gözlük, kredi kartları, cüzdan ve tişört buldu.- Battaniyeye sararak taşımışlarBu arada, zanlıların, müştekilere ait araçları da şirkete kayıtlı olduğu için takip cihazı olabileceği düşüncesiyle bir şüpheli aracılığıyla Adana'ya gönderdiği öğrenildi. Araçlar bulunarak Mersin'e getirilip, sahiplerine teslim edildi.Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamı B.K'nin ikinci ikamete taşınırken bağırmaması için battaniyeye sarılıp taşındığına dair görüntülere de ulaştı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Polis, firari bir zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.MERSİN (AA) -