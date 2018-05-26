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Irmağa düşen küçük Samet 8 gündür bulunamıyor

Irmağa düşen küçük Samet 8 gündür bulunamıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.05.2018 17:57
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Isparta Düğün Salonları

  - Irmağa düşen küçük Samet 8 gündür bulunamıyor 
  - Acılı anne oğlunun kaybolduğu Manavgat Irmağı'nın çevresinden ayrılmıyor 
   
 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Mayıs Cumartesi günü anne, baba ve 2 kardeşiyle birlikte piknik yaparken Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun’un arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Her gün oğlunun kaybolduğu Manavgat Irmağı'nın kıyısına gelen ve arama çalışmalarını takip eden anne Zeynep Vurkun, oğlunun ölü veya diri bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.   
  Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları tarafından olay akşamı ve Cuma gününe kadar geçen 6 günlük aramalardan sonuç alınamayınca su içerisinde arama çalışmalarına son verildi. 
  Çocuklarının ölü ya da diri bulunamaması nedeniyle büyük bir acı yaşayan Vurkun ailesi, çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi. Her gün oğlunu alan Manavgat Irmak kenarına geldiğini ve ırmağa oğlunu vermesi için yalvardığını belirten anne Zeynep Vurkun, "Şu an arama çalışması yapılmıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Birisi oğlumun düştüğü yerde kaybolanların bulunamadığını, birisi kaybolduğu yerden bir yere gidemeyeceğini, birisi denize akmış olabileceğini söylüyor. Yetkililer ve dalgıçlar bize bilgi vermediği için her söylenene inanıyoruz. Acımız her geçen gün büyüyor. Bir an önce oğlumuzun bulunmasını ve en azından acımızın hafiflemesini istiyoruz" dedi. 
  Acılı annenin feryatları sırasında kendisinden geçtiği ve olduğu yere yığılıp kaldığı gözlenirken, ırmağa bakıp duran baba İbrahim Vurkun, bir an önce oğlunun bulunmasını istedi. 

İHA
 
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