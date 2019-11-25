ZİKAR - Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular, valiliğin yeni binasına molotofkokteyli attı. Göstericilerin ateşe vermesi sonucu çıkan yangın binayı sardı.

Yangın nedeniyle yeni valilik binasında hasar oluştu.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde geçen ay düzenlenen gösterilerde başta valilik binası olmak üzere birçok ilçede hükümet binaları ateşe verilmişti.

Basra ve Zikar vilayetlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 protestocu hayatını kaybetmiş, 158 kişi yaralanmıştı.

13 televizyon ve radyo kanalına ait ofisler kapatıldı

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, "mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi.

Komisyon Yönetim Kurulunun perşembe günkü toplantısında, aralarında Suudi Arabistan merkezli El- Hades, Lübnan merkezli Anb ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yayın yapan NRT Televizyonu, Dicle, Eş-Şarkiyye, El-Felluce, Er-Raşid ve "Burası Bağdat" televizyon kanallarının ofislerinin 3 ay süreliğine kapatılmasına karar verdi.

Komisyon ayrıca, ABD merkezli "El-Hurra Irak" ve "Sava" radyoları ile yerel "Radyo en-Nas", "Bugün" ve "Nava" radyolarının ofislerinin kapatılmasını da kararlaştırdı.

Irak'ta Basın Özgürlüğünü Savunma Cemiyeti, komisyonun bu kararını "dikta davranışı" şeklinde niteleyerek yapılanlardan büyük endişe duyulduğunu açıkladı.

Cemiyet yayınladığı açıklamasında söz konusu kararların basın ve iletişimi garanti altına alan anayasa ve kanunlara aykırı olduğu vurgulandı.

Cemiyet Irak Parlamentosundan, Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu üyelerinin bu basın kuruluşlarına yönelik keyfi davranışla ilgili sorgulanması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca cemiyet, bakanlar kurulundan bu kararların iptalini ve "ağızları susturan kararlar" çıkarılmasının sona erdirilmesini istedi.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.