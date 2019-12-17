Isparta'da İnteraktif Komedi “Şen Makas” Beğeni Topladı

Amerikan Tiyatro Tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına giren ve dünyanın tüm ülkelerinde seyirciyle buluşan “Şen Makas”, perdelerini Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde açtı.Bir kuaför salonunda işlenen cinayetin sahnelendiği oyuna interaktif olarak katılan seyirciler, eğlenceli anlar yaşadı. Oyun sonunda seyircileri selamlayan sanatçılar Melek Baykal, Bülent Seyran, Jess Molho, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Cem Güler ayakta alkışlandı.