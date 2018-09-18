- Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaattan kalıp çalan hırsızlar, polis tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasının görülmemesi için siyah yazma ile kapatıldığı görüldü.Manavgat Sanayi Mahallesi 2067 Sokak Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen bölgede son günlerde inşaatlarda yaşanan hırsızlık olayları inşaatçılara büyük ölçüde zarar verdi. 20 gün önce Duran Kısa tarafından yapılan inşaatta meydana gelen hırsızlık olayında 150 adet teleskop demir direk çalınmasının ardından inşaatta gece bekçi beklemeye başladı.Önceki gün Duran Kısa’nın yaptığı inşaatın yan tarafında Mustafa Özden tarafından yapılan inşaatta hırsızlık olayı yaşandı. Playmut olarak adlandırılan inşaat kalıpları ve demir direkler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İnşaatın yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasında inşaata gelen beyaz bir kamyonetin malzemeleri yükleyip götürdüğü görüldü. Aynı inşaata bu sabah 03.00 sıralarında aynı araç yeniden gelerek kalıp ve demir direkleri yüklerken, önce inşaat sahipleri ardından da emniyet güçleri gelerek inşaat malzemelerini kamyonete yükleyen 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Araç ve şahıslar polisler tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Şahıslar gözlem altına alınırken hırsızlık olayında kullanılan kamyonet çekiciye yüklenerek yediemin deposuna götürüldü. Gecenin karanlığında hırsızların suçüstü yakalanma anı polis ve inşaat sahiplerinin araç ışıkları güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık olayında kullanılan aracın ön ve arka plakalarının belli olmaması için siyah bir yazma ile kapatılması dikkatlerden kaçmadı.İnşaatı yapan Mustafa Özden, inşaatlarda sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını, Manavgat’ta inşaatçıların yıllık kişi başı hırsızlar yüzünden en az 30 bin lira zararı olduğunu belirterek, “Adamlar sanki kendi inşaatıymış gibi 2 gece üst üste gelip inşaattan hırsızlık yapıyor. 2 gecede toplam 80 adet inşaat kalıbı, 55 adet de demir direk çaldılar. Yan taraftaki inşaatın bekçisi sayesinde suçüstü yakalandılar. Temennimiz cezalarını çekmeleri ve başkalarına zarar verememeleridir” dedi.İHA