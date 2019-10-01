İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor

İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak, böylece durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak.

İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.10.2019 18:06
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanarak, durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

Odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin ticarileştirilmesine zemin hazırlayacak sanayi yenilik ağları desteklenecek. Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik uygulamalara, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilecek.

Sanayileşme İcra Kurulu oluşturulacak

Kalkınma ajansları vasıtasıyla bölgesel ölçekte sektörel analizler yapılarak üretim, istihdam, teknolojik yetkinlikler ve ihtiyaçlar belirlenecek. Bu veriler ışığında bölgesel kalkınma destek programları geliştirilecek, kümelenmeler desteklenecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu" oluşturulacak.

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak. Ölçek ekonomisinden yararlanmak için firmaların büyümesini engelleyen unsurları giderici adımlar atılacak. Ortalama şirket büyüklüğü ve başaltı şirketlerin rekabet edebilirliği artırılacak.

KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek. Yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanları sağlanacak. Ayrıca alternatif finansman yöntemleri ve finansal araçlar geliştirilecek.

Yeni meslek alanları için kurs

İş gücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacak. İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak.

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek. Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri geliştirilecek.

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesiyle arzı artırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam çoğaltılacak.

Bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, stok ve revizyon yatırımlarıyla sanayi ve hizmet sektöründe ve turizm alanında istihdamın artışı hedefleniyor. Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak.

Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları geliştirilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin iş gücüne kazandırılması ve üretken duruma getirilmesi amacıyla aktif iş gücü programları etkin şekilde uygulanacak. Yetkinlik bazlı seçme, yerleştirme, meslek seçimiyle ilgili yeni mesleklere yönelik program ve yönlendirmeler, orta yaşlı gruplara meslek kazandırma programları, kadınlara ve gençlere ait girişimcilik ve meslek kazandırma programlarıyla orta vadede yapısal işsizlikle mücadele edilecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ''
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirmeIsparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme25 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'teMüzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te25 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanıIsparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı25 Eylül 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandıIsparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı27 Eylül 2019
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazırIsparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır27 Eylül 2019
Isparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştuIsparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştu27 Eylül 2019