InnoPark'ta teknoloji ve tasarım 'ürüne' dönüşüyor

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bugüne kadar yürütülen Ar-Ge, tasarım ve yazılım projesinde ortaya çıkarılan 30'a yakın ürün, ticarileştirildi.

InnoPark'ta teknoloji ve tasarım 'ürüne' dönüşüyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.08.2019 14:52
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Isparta Düğün Salonları

KONYA - Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 122 dönümlük arazi üzerinde kurulan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), 4 bin metrekare kapalı alana sahip yeri kısa zamanda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yaklaşık 2 yıl önce kampüste ek blokların devreye girmesiyle hizmet kalitesini artıran merkezde 5'i hizmet kuruluşu, 50'si Ar-Ge ve yazılım firması olmak üzere 55 firma bulunuyor.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 6 üniversitenin ortak olduğu teknopark, 2023'te, 150 Ar-Ge ve yazılım firması ile 500'ün üzerinde tasarım ile yazılım personeline ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

30 marka tescil başvurusu yapıldı

InnoPark'ta bugüne kadar yapılan buluşlar için 52 ulusal, 27 uluslararası patent ile 2 endüstriyel tasarım ve 30 marka tescil başvurusu yapıldı.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki firmaların yazılım ve Ar-Ge tasarım faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Firmaların elde ettiği çıktılarla ilgili fikri sınai mülkiyet haklarının tescil çalışmasına katkı sağladıklarını anlatan Botsalı, merkezden yılda 40'a yakın ulusal ve uluslararası patent ile marka tescil başvurusunun yapıldığını aktardı.

Botsalı, Ar-Ge yapan firmalar ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin çalışmalarının yanında girişimci gençlerin de orijinal iş fikirlerinin patentleşmesini sağladıklarını vurguladı.

"80'e yakın patent başvurumuz var"

Fikri mülkiyetin satılması ve transferi için tescil edilmesi gerektiğini kaydeden Botsalı, şöyle konuştu:

"Patent bunun ambalajıdır ve bunun sınırlarını belirliyor. Ayrıca emtia haline gelmiş oluyor. Lisans ve ticarileşmesinde destek veriyoruz. Burada yapılan çalışmalarda elde edilen çıktıların sanayi, üretim ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Şu ana kadar 80'e yakın patent başvurumuz var. Merkezde çok farklı, ülke ekonomisine, teknoloji gelişimine katkı sağlayacak patentler var. Kanser ve lösemiyi önleyen kimyasal bir madde üzerine çalışma var. Bunun klinik testleri sürüyor. İnternete bağlanan cihazla ilgili teknoloji ürünü geliştirildi. Burası, insan hayatını kolaylaştıran birçok yeniliğin patent altına alındığı bir merkez."

"Yılda yaklaşık 150-200 iş fikri geliyor"

Botsalı, bilimsel araştırmanın başında alınan patentle çalışmanın korunduğuna işaret ederek "Gençlere, girişimci desteği vererek kendi iş fikirlerini hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 150-200 iş fikri geliyor. Bunların 15'ini uygulanabilir iş planına dönüştürüyoruz. Bunların önemli kısmı TÜBİTAK ve KOSGEB'ten finansal destek alarak kendi işletmesini kuruyor." diye konuştu.

InnoPark Konya TGB'de firmaların 70'e yakın Ar-Ge, tasarım ve yazılım projesi yürüttüğünü vurgulayan Botsalı, "Bunların 20'si tamamlandı. Tamamlanan projelerden 30'a yakın ürün geliştirildi. Henüz 3 yıllık geçmişi olan Konya TGB'den bugüne kadar yapılan ihracat ise 250 bin dolara yaklaştı. Yurt içi satış tutarı ise 750 bin lira civarında. InnoPark'taki firmaların iç satış ve ihracatının önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz." dedi.

Botsalı, Brezilya'da 11'incisi yapılan Dünya Odalar Birliği Kongresinde düzenlenen yarışmada InnoPark'ın kuruluşunun proje olarak sunulduğunu kaydederek "Konya Sanayi Odası, InnoPark'ın faaliyetlerini sundu. Üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, KOBİ Geliştirme ve Girişimcilik kategorisinde dünya ölçeğinde başvuran 74 proje arasına ilk 6 finalist arasında yer aldık." ifadelerini kullandı.

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