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İngiliz turistin kusursuz planı güvenlik kamerasına takıldı

İngiliz turistin kusursuz planı güvenlik kamerasına takıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - İngiliz turistin kusursuz planı güvenlik kamerasına takıldı 
  - Pasaportunu bahçeye atıp çalındı süsü verdi, otelden 4 bin 500 pound istedi 
  - Turistin pasaportunu otel bahçesine atması ve ayağıyla itmesi güvenlik kameralarına yansıdı 
  - Turistin, Türkiye’de diş tedavisi yaptırdığı ve ihtiyacı olan parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını söylediği öğrenildi 
  - Emniyette işlemleri yapılan İngiliz turist serbest bırakıldı 
 
- Antalya’da konakladığı beş yıldızlı otel odasından, parası ve pasaportunun çalındığını iddia eden İngiliz turistin planını güvenlik görevlileri ortaya çıkardı. Turistin, Türkiye’de diş tedavisi yaptırdığı ve ihtiyacı olan parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını söylediği öğrenildi. Turistin pasaportunu otel bahçesine atması ve ayağıyla itmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 
  Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saat 09.15 sırasında Kontaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı Crowne Plaza Hotel’de meydana geldi. İddiaya göre, İngiliz erkek turist 28 yaşındaki Craig M., bir hafta önce tek başına otele yerleşti. Dün sabah saatlerinde odasından sırtında çantası ile çıkan Craig M., elindeki pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bıraktı. Bir süre burada bekleyen Craig M., pasaportun hemen bulunmaması için ayağıyla da ileri itti. İlk planını başarıyla gerçekleştiren Craig M., bıraktığı pasaportun otel görevlilerinden birinin alması için yakın bir noktada beklemeye başladı. Pasaportun güvenlik görevlilerinin eline geçmesiyle odasına geçen Craig M. resepsiyondan beklediği telefonun gelmesiyle pasaportunun yanında kasadaki 4 bin 500 paund'unun (26 bin lira) çalındığını da söyledi. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan Craig M., planının boşa çıkmasıyla büyük şok yaşadı. Otelden sigorta parası almayı hesap eden Craig M., planının suya düşmesiyle bu kez otel hakkında dava açtı. 
   
  "Turistin planı boşa çıktı" 
  Otelin güvenlik müdürü Abdullah Düzgün, bugüne kadar yaşadıkları en ilginç olayın turistin bu hırsızlık oyunu olduğunu dile getirdi. 
  Güvenlik görevlisinin otel bahçesinde bulduğu pasaportu resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Düzgün, "Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğunu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun kayıp olduğunu ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine otel yönetimi ve güvenlik arkadaşlarla birlikte oda içinde bir inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi" dedi. 
   
  "Sigortadan para alacağını itiraf etti" 
  4 bin 500 poundun yüksek bir meblağ olduğu ve hırsızlık olabileceği şüphesiyle polise haber verdiklerini dile getiren Abdullah Düzgün, "Güvenlik kameralarından pasaportun nerede bulunduğuna dair geriye dönük inceme yaptık. Pasaportu misafirin otel çıkışının sağ tarafındaki duvar dibine atıp, böyle bir ortam hazırladığının tespitini yaptık. Hırsızlık süsü vererek, sigortadan para alacağını itiraf etti. Polisler geldiği zaman da pasaportu ve parasının alındığını söyledi. Polis, misafire kamera kayıtlarından pasaportu kendisinin attığının görüldüğünü söylemesi üzerine turist geri adım addı ve parasının kalmaması nedeniyle sigortada para almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Parayı alabilirse diş tedavisinde kullanacağını anlattı. Biz yine de oteli küçük düşürmesinden dolayı polis merkezine şikayette bulunduk, kendisinin de otelden çıkışını verdik" ifadelerine yer verdi. 
   
  "Markamızı zedelemek istediler" 
  Planlı bir hırsızlık olayının ilk defa başlarına geldiğini kaydeden Düzgün, hukuki boyutta konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. 
  Otel Genel Müdürü Fatih Caner ise, turizm sektöründe bu tür ve benzeri olayları çok sık yaşadıklarını belirterek, art niyetli misafirlerin planlarının boşa çıkarıldığını bildirdi. 
  Ellerinden geldikleri kadar yerli ve yabancı misafirlerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti verdiklerinin altını çizen Caner, Crowne Plaza olarak büyük bir camia olduklarını, markalarının zedelenmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. 
  Craig M. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
   
  Güvenlik kameralarına yansıdı 
  Öte yandan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, misafirin otelden dışarı çıkması, pasaportunu yere atması ve ayağıyla itmesi, uzun süre orada beklemesi yansıdı. Pasaportu bir otel çalışanının bulup güvenlik görevlisine teslim etmesi de kameralarca kaydedildi. 
 
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İHA                         
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