Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi kendisine ait bahçedeki incir ağacına boynundan iple asılı halde ölü bulundu.Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın kırsalında bulunan Yaylalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Deke (49) kendisine ait evin bahçesindeki incir ağacına boynundan iple asılı vaziyette gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deke’nin öldüğünü belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından intihar ettiği değerlendirilen Deke’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.İHA