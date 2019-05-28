İmam nikahlı yaşadığı kadının parasını çaldığı iddiası
- Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde imam nikahlı yaşadığı kadının içinde para bulunan çantasını çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde imam nikahlı yaşadığı kadının içinde para bulunan çantasını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nde yaşayan Ş.B. (43), evindeki 10 bin lira bulunan çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çantayı çalan kişinin kadının imam nikahlı yaşadığı K.D. (30) olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yakalan şüpheli, gözaltına alındı.
Suçunu itiraf etiği öğrenilen şüpheli , Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ (AA) -