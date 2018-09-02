- Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 1959-1960 yılı mezunları, 58 yıl sonra yemekte bir araya geldi.Korkuteli Fatih İlkokulundan 1960 yılında mezun olan İş Adamı Arif Cebeci, sınıf arkadaşlarını bulup, bir araya getirmek için çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden birbirini bulan 16 sınıf arkadaşı, İlçede buluşma kararı aldı. Türkiye’nin değişik illerinden İlçeye gelen 1960 yılı mezunları, hasret giderdi.İsmini hatırladığı sınıf arkadaşlarını sosyal paylaşım sitesinden bularak onlarla bir araya gelme düşüncesinden bahsettiğini anlatan İş Adamı Arif Cebeci, “ilçede yaşayan ve ilçe dışında olan tüm arkadaşlara ulaşarak konuyu anlattık. Türkiye'nin birçok noktasında yaşayan sınıf arkadaşlarımızla 58 yıl sonra bir araya gelerek, güzel bir katılım sağladık. 16 Sınıf arkadaşımızı ve eşleriyle birlikte davet ettik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.Yıllar sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Mehmet Cadıl da, “58 yıldır yok olduğunu sandığımız arkadaşlığımızın aslında kalplerde hep var olduğunu görmek ve bununla dostlukla devam edeceğini bilmek bizim için çok değerli ve önemli. Birbirimizi çok özlemişiz. Bol bol hasret giderdik. Bundan böyle her yıl buluşacağız” diye konuştu.İHA