Diyanet İşleri Başkanlığınca, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e vatandaşların ilgi ve hassasiyetinin artırılması amacıyla 2019-2020 yılı umre programları kapsamında Kudüs turlarına ağırlık verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kudüs turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak.

Müstakil Kudüs turlarına 3 ve Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerine 16 günlük programlar halinde gidebilecek vatandaşlar için ilk kafile 5 Aralık'ta yola çıkacak.

Kudüs bağlantılı umre turlarına katılan vatandaşlar, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac ve umre organizasyonunun yanı sıra 5 yıldır Kudüs bağlantılı umre turları düzenlediklerini belirtti.

Başkanlıkça 8 Ekim'de düzenlenen Kudüs Çalıştayı'nda Kudüs bağlantılı umre turlarının bütün yönleriyle ele alındığını hatırlatan Bircan, sağlık, güvenlik ve huzur gibi konularda olası yaşanabilecek sıkıntıların görüşüldüğünü aktardı.

Bircan, Kudüs turlarında görev alacak personele büyük sorumluluk düştüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"2019 sonu ve 2020 yılı içerisinde müstakil Kudüs turları düzenleyeceğiz. Türkiye'den Kudüs, Kudüs'ten Türkiye şeklinde ama arzu eden vatandaşlarımıza Kudüs bağlantılı umre turları da yapacağız. Kudüs'ü gördükten sonra Cidde veya Medine, daha sonra Medine ve Cidde şeklinde umre yapıp dönmelerini sağlayacağız. Kudüs çok hassas olduğumuz bir konu. Türkiye malum olduğu üzere ümmetin gözbebeğidir. Kudüs turlarını fazlalaştırarak vatandaşlarımızın Kudüs'e olan aşklarını, şevklerini ve sevgilerini artırmak istiyoruz."

"Güvenlik endişesi bulunmamaktadır"

Hazreti Muhammed'in, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesine yönelik tavsiyelerini hatırlatan Bircan, şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs bizim ilk kıblemiz. Vatandaşlarımızın Kudüs'e gitmesini istiyoruz. Onun için Kudüs turlarının fiyatlarını çok çok düşük tuttuk. Hava yolu şirketleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık, altyapımız hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 5 Aralık'tan itibaren Kudüs bağlantılı umre ve müstakil Kudüs turlarımız başlayacak. Vatandaşlarımızdan Kudüs'ü mahzun bırakmamalarını istiyoruz. Kudüs seyahatlerinde güvenlik endişesi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız rahatlıkla Kudüs'e gidip gelebilmektedir."

Üç semavi dinin kutsal şehri

Üç semavi dinin kutsal şehri Kudüs, İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen turlara katılan vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü's Sahra Camisi olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edecek.

Hazreti Selman-ı Farisi'nin sembolik türbesi, Hazreti Rabiatü'l Adeviyye'nin kabri, Meryem Ana Türbesi ve bölgedeki birçok tarihi kilisenin ziyaret edileceği turlarda, vatandaşlar Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğu sırasında "Burak" isimli bineğini bağladığı Burak Duvarı'nı da görebilecek.

Ayrıca Hazreti Ömer ve Mahmudiye Camisi, Deniz Mescidi, Sion Tepesi, Hazreti Davut'un kabri, Lut Gölü, Hazreti Musa'nın Makamı ve Külliyesi ile Sultan 2'nci Abdulhamit'in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına 1901'de inşa edilen Saat Kulesi de ziyaret edilecek noktalar arasında yer alıyor.