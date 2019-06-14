- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtıKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.Sürücüsü belirlenemeyen 46 E 7401 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde Hüseyin Arpacı'nın kullandığı 46 EV 78 plakalı otomobil ile Hüseyin Telli'ye ait park halindeki 46 E 1969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü, aracı arızalanınca yaya olarak bölgeden uzaklaştı.Polis ekipleri, kaçan sürücüye yakalamak için çalışma başlattı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -