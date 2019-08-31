İki futbolcu ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı

Roma'ya transfer olan Mert Çetin ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, ilk kez ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edildi.

İki futbolcu ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.08.2019 23:28
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandıA Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.

15 oyuncu yurt dışından

Milli takıma davet edilen 29 futbolcunun 15'i yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna İtalya'dan 4, Fransa ve Almanya'dan üçer, İngiltere ile İspanya'dan ikişer, Belçika'dan ise 1 futbolcu çağrıldı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve A Milli Takım'a davet edilen futbolcular şöyle:

Sinan Bolat (Royal Antwerp), Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan, Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin, Cengiz Ünder (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

Galatasaray'dan futbolcu yok

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen oyuncular, geçmişte A Milli Takım'ın büyük oranda iskeletini oluşturuyordu. Şenol Güneş, belirlediği 29 kişilik aday kadroya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan toplam 8 oyuncuyu alırken, Galatasaray kadrosunda bulunan hiçbir oyuncuya davet göndermedi.

Ay-yıldızlı kadroda Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen ve Türkiye'de top koşturan diğer futbolcular şöyle:

Mert Günok, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Nazım Sangare (Antalyaspor), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor).

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
​EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ SPOR KURSLARINA DESTEK
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildiIsparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi24 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti24 Ağustos 2019
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusuIsparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu26 Ağustos 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldıIsparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı26 Ağustos 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşlarıZam sonrası memurların 2020-2021 maaşları29 Ağustos 2019