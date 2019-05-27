Adana'da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 110 çocuğa bayramlık kıyafet alındı.Tulpar Grubu'nun öncülüğünde sosyal medya üzerinden başlatılan çağrıyla hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya geldi.Kendi beğendikleri bayramlık kıyafeti alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.Tulpar grubu kurucu ve yöneticisi Fatih Karayandı, yaptığı açıklamada, beş yıldan bu yana ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti.Grup olarak sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak mülteciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere destek olmaya gayret ettikerini ifade eden Karayandı, "İhtiyaç sahibi kişilerle, yardım yapanları bir araya getirip onları buluşturuyoruz. Hayırseverler, kendileri ilk elden yardımı yaparak, ihtiyaç sahibi kişiyle bir araya geliyor. Bazen başka şehirlerde olanlar bizim üzerimizden yardım yapıyor. 5 yıldır grubumuzla gönüllü olarak hareket ediyoruz. Yardımlar kapsamında geçen hafta da başka yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa 54 çocuğumuza bayramlık aldık." diye konuştu.Karayandı, bu etkinlikte de gruplarının girişimleriyle 110 çocuğun bayramlık sevinci yaşadığını belirtti.Tulpar Grubundan Çiğdem Behrem de ihtiyaç sahibi kişilere yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.ADANA (AA) -