Yardımeli Derneği ve Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.Yardımeli Derneğince, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Ankara'dan gönderilen 75 ton un Hatay'a ulaştı.Yaklaşık bin 500 un çuvalı, Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan, Altınözü ve Antakya ilçelerindeki yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak.Derneğin Hatay Temsilcisi İdris Alp, ramazanda paylaşma sevincini yaymak ve kardeşliği pekiştirmek için yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.HAYAD Başkanı Rahmi Vardı ise Gıda Bankacılığı aracılığıyla gönderilen 70 bin soğuk kahve yardımının, Hatay ve Afrin’deki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere dağıtıldığını aktardı.HATAY (AA) -