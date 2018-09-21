- Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımları dağıtılmaya başlandı.Akseki Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Muhammed Emin Nasır, maddi durumu iyi olmayan aileler için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün Soma Kömür İşletmeleri'nden temin ettiği kömürleri ilçeye gönderilmeye başlanıldığını söyledi. Kömürlerin dağıtımına başladıklarını belirten Nasır, "İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan ailelere durumlarına göre hane başına 500 ile 1 ton arasında kömür dağıtımı yapılıyor. Yardımlar vatandaşlarımızın evlerine teslim ediliyor" dedi.Havalar soğumadan kömürlerin vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Nasır, "Dağıtım işlerine önce ilçe merkezine uzak mahallelerden başlandı. Kırsal mahallelerde dağıtım tamamlandıktan sonra ilçe merkezine geçecek."Akseki İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi 800 aileye toplam 600 ton kömür yardımı yapacağı bildirildi.İHA