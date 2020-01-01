Isparta Genç İş Adamları Derneği Bülteni

Geçen yılın ortalarında başlayan ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altında alan ekonomik durgunluk ile ekonomimize yapılan saldırılar, hükümetimiz tarafından zamanında alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde atlatıldı. Türkiye yapısal dönüşümünü sağlama çabası içindeyken kur merkezli saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu süreçte çizdiği rotada değişiklik yapmadı ve dışa bağımlılığı en aza indirecek ve katma değeri yüksek üretim ve ihracatı yapacak tedbirler alıp, düzenlemeleri hayata geçirdi. Yılın ilk çeyreğinde 2.3, ikinci çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 daralırken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.2 büyüdü.Bu dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.3 artarken, özel sektörün sermaye yatırımları aylık bazda yüzde 7,4 ve yıllık bazda yüzde 22,8 düştü. Böylelikle ekonomideki küçülme üst üste üçüncü çeyreğe yayılmış oldu. Türkiye ekonomisi 2018 son çeyrekte yüzde 3, 2019 ilk çeyrekte ise yüzde 2,6 küçülmüştü. Buna karşın yüzde 2 düzeyinde beklenen küçülmenin yüzde 1,5’ta kalması, olumlu bir işaret olarak algılandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte inşaat hariç tüm sektörlerde toparlanma eğilimi gösterdi.Tabloya baktığımızda evet kötü günler atlattık.Artık kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için daha kapsamlı bir stratejik plana ihtiyacımız var. Eğer yeni yatırımlar güçlü şekilde devreye girmezse, Türkiye yakın gelecekte bir miktar büyüse bile, bu büyüme ihtiyaç duyduğunun çok altında gerçekleşecektir. Yani 2020 yılı hükümetin son 1 yıldaki makro politikalarının sınav yılı olacak. Öyle ya da böyle, bu seneyi ağırlıklı olarak seçim gündemleriyle geçiren Türkiye’nin de yeni yılda daha geniş bir direniş haritası olacaktır.Bizler iş dünyası olarak tüm varlığımızla büyük Türk Milletinin emrinde ,Türk Devletinin yanındayız.Huzurlu ve hep birlikte nice yıllara ulaşmamız dileği ile yeni yılınızı tebrik ediyorum.