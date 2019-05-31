İftar sofralarının serin lezzeti: "Tirşik çorbası"

Amanos ve Toros dağlarından toplanan ve yılan otu olarak bilinen tirşiğin soğuk yapılan çorbası, sıcak geçen ramazan günlerinde iftar sofralarına serinlik katıyor

İftar sofralarının serin lezzeti: "Tirşik çorbası"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 31.05.2019 10:28
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
İftar sofralarının serin lezzeti: "Tirşik çorbası"
Amanos ve Toros dağlarından toplanan ve yılan otu olarak bilinen tirşiğin soğuk yapılan çorbası, sıcak geçen ramazan günlerinde iftar sofralarına serinlik katıyor.

Asıl adı "Arum - Maculatum" olan halk arasında tirşik veya yılan otu diye bilinen bitkinin, un, tarhana, nohut, dövme (yarma)  ve ayranla bir araya gelmesiyle "Tirşik çorbası" ortaya çıkıyor. 

Özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra bazı güneydoğu illerinde bolca soğuk olarak tüketilen "Tirşik çorbası" yaz sıcaklarının etkili olduğu ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının aranan lezzeti oluyor.

Osmaniyeli ev hanımı Fatma Sivridemir, dağlardan topladıkladıkları taze yılan otların konserve şeklinde muhafaza ederek iftar sofralarında "Tirşik çorbası" olarak soğuk olarak tükettiklerini, ramazanın bu yıl yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte çorbanın geçen yıllara göre daha fazla tüketildiğini söyledi.

Kızyusuflu köyünde yaşayan Rahime Tarımcı da, tirşik çorbasını yapmanın zahmetli olduğunu dile getirerek, "Dağdan topladığımız otları pişirip konserve yapıyoruz. Sonra da Ramazan ve sıcak yaz günlerinde soğuk olarak tüketiyoruz. Tirşik, Ramazan soframızın vazgeçilmez yiyeceğidir. Yapımı zor ama yemesi güzeldir" diye konuştu.

"Tırşik" adıyla çıkarılan derginin Kadirli temsilcisi olan Kadir İslamoğlu, tirşik çorbasının özellikle Doğu Akdeniz illerinde yaygın olarak içildiğini söyledi.

Sıcak geçen Ramazan aylarında tirşiğe olan talebin daha da arttığına dikkat çeken İslamoğlu, "Bahar aylarında doğada yetişen yılan otu olarak bilinen bitki, zahmetli bir yolculuğun ardından ramazan sofralarına geliyor. Yöre kadınlarınca dağlardan toplanan yılan otu, temizlenip doğranıyor ve pişirilmesinin ardından konserve haline getiriliyor. Pişirildikten sonra konserve şeklinde muhafaza edilerek, yılın her günü ve özellikle iftar sofralarında soğuk tüketiliyor." diye konuştu.
 
20190531-2-36699863-4493990220190531-2-36699863-4493990320190531-2-36699863-4493990420190531-2-36699863-4493990520190531-2-36699863-4493990620190531-2-36699863-4493990720190531-2-36699863-4493990820190531-2-36699863-4493990920190531-2-36699863-4493991020190531-2-36699863-4493991120190531-2-36699863-44939912


OSMANİYE (AA) - 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor
SDÜ Rektörü Çarıkçı'nın Kadir Gecesi Mesajı
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kaçak av operasyonu
Isparta'da uyuşturucu operasyonu 4 zanlı tutuklandı
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi
Isparta'da merkez ve sanayi bölgelerinde kesinti
Isparta 'dan 7 bin 790 km uzaklığa gönül sofrası
Aracı olanlar dikkat! Yönetmelik yayımlandı...
Isparta Belediyesi Bayrama hazır
Isparta'da Belediye'den Bayramlaşma Programı
‘BURDUR’ TEMALI EN GÜZEL KARELER YARIŞMASI
Fenomen Isparta'daki bayların giyimdeki yeni adresi
SDÜ'de "Eski Yazı Ana Sanat Dalı" açılıyor
Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
KGM'den Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da jandarmadan kenevir operasyonu
​Isparta'da emniyetten sahte içki operasyonu
Isparta’da 4 saatlik planlı elektrik kesintisi
Belediyeden çevre yolunun trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma
Isparta Belediye Başkanı Kadir Gecesi Mesajı
ITKM’de cami sevinci ‘Projenin bitmesine vesile olacaktır’
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisi
Burdur'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da HEM gösterileri büyük ilgi gördü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartlarıEv kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları24 Mayıs 2019
KOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜKOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜ24 Mayıs 2019
​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 2019​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 201925 Mayıs 2019
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisiIsparta'da her marka cep telefonu tamir servisi29 Mayıs 2019
Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonuIsparta'daki FETÖ/PDY operasyonu24 Mayıs 2019
Türk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecekTürk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecek29 Mayıs 2019
Burdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlarBurdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar25 Mayıs 2019
Polis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurduPolis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu26 Mayıs 2019
Isparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'taIsparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'ta27 Mayıs 2019
Isparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildiIsparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildi27 Mayıs 2019
​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı28 Mayıs 2019
Isparta'da Giyimde Bayrama özel indirimIsparta'da Giyimde Bayrama özel indirim27 Mayıs 2019
Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandıIsparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı30 Mayıs 2019
Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...27 Mayıs 2019
"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı29 Mayıs 2019
​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları28 Mayıs 2019
Isparta Antalya Yolunda Trafik KazasıIsparta Antalya Yolunda Trafik Kazası28 Mayıs 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu26 Mayıs 2019
Isparta'da bayrama özel fırsatlar Gördünmü AVM'deIsparta'da bayrama özel fırsatlar Gördünmü AVM'de29 Mayıs 2019
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu​Isparta'da uyuşturucu operasyonu24 Mayıs 2019