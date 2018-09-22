İfadelerinde "Hakaret etti, tartıştık ama darp etmedik" dediler

İfadelerinde "Hakaret etti, tartıştık ama darp etmedik" dediler
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Kornayı duymayan işitme engelli kadını darp ettiği iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi 
  - İfadelerinde "Hakaret etti, tartıştık ama darp etmedik" dediler 
 
- Antalya’da işitme engelli iki çocuk annesini  darp edip, kolunu kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.   
  19 Eylül'de yaşanan olayda, kapalı semt pazarı önündeki kaldırımda yürürken yola çıkış yapmak isteyen bir kamyonet sürücüsü tarafından darp edildiğini ileri süren işitme engelli kadının kolu kırıldı. Saldırganın bulunmasını isteyen gözü yaşlı kadın artık değil pazara sokağa bile çıkmaya korktuğunu söyledi. Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi Çarşamba pazarında meydana gelen, 'kasten yaralama’ olayının şüphelilerinin H.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.  
 
  Kornayı duymadığı gerekçesiyle darp edildi 
  Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı, iki çocuk annesi Yüksel Güzel, dün akşam saatlerinde alışveriş için arkadaşıyla dışarı çıktı. Güzel, aynı mahalledeki kapalı semt pazarına uğradı. Pazar çıkışında kaldırımda yürürken arkasında bir kamyonetin olduğunu ve kendisine korna çaldığını işitme engeli nedeniyle geç fark eden Güzel, sürücünün önce sözlü saldırısına uğradı. Güzel’in de cevap vermesi üzerine sinirlenen sürücü, Yüksel Güzel'e hakaret edip sol kolunu çevirerek kırdı. Kendini saldırganın elinden zor kurtaran kadın olay yerinden kaçtı ve polise şikayetçi oldu. Hastaneye giden Yüksel Güzel’in sol kolunun bilekten kırıldığı belirlendi. Olayın şokunu halen atlatamayan kadın, ne sokağa çıkabiliyor ne de artık pazara çıkabilecek. Tansiyon ve şeker rahatsızlığı nedeniyle yüzde 61 oranında işitme engeli olduğunu söyleyen Yüksel Güzel, yaşadıklarını ömür boyu unutmayacağını dile getirdi.  
 
  "Kolunu kırarım dedi ve kırdı"  
  Gözyaşları bir an olsun dinmeyen Yüksel Güzel, “Dün akşam saatlerinde bir yerden 300 lira alacağım vardı, paramı alıp alışveriş için kapalı semt pazarına geldim. Pazardan 2 kilogram ıspanak aldım, yanımda arkadaşım da vardı. Onu uğurladım. Pazarın dışında kaldırımda geriye dönerken arkamda bir kamyonet olduğunu fark ettim. Arkamı döndüm bana sürücü el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylüyordu. 'Ne oluyor kardeşim ben bir kadınım neden bağırıyorsun' dedim. Arabadan indiği gibi, 'senin o kolunu kırarım' dedi ve kırdı. Ne olduğunu anlayamadım” diye konuştu.  
 
  İki şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi 
  Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi Çarşamba pazarında meydana gelen, 'kasten yaralama’ olayının şüphelilerinin H.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Yakalanan iki şüpheli, ifadelerinde Yüksel Güzel'in kendilerine hakaret ettiğini ancak darp etmediklerini iddia ettiler. H.K. ve A.H. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 
 
AW497829_01AW497829_02AW497829_03AW497829_04


İHA                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu
SDÜ Hastanesi’nde kalp tamiri
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği
Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti
Isparta Valisi, Millet Vekilleri ve İl Protokolünden Oluşan Heyet Davraz Dağında İncelemelerde Bulundu
SDÜ’de eğitim başlıyor
Isparta'da öğrencilere 3.Yetenek Sınavı duyurusu
Başkan Günaydın, Gül Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Aşure Günü’ne katıldı
İstifa eden tazminat alır mı? İşte yanıtı...
Isparta AK Parti’den aşure dağıtımı
Isparta Valisi Günaydın‘a fahri hemşehrilik verildi
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın
Isparta merkez ve köylerde elektrik kesintileri olacak
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı
''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı
KGM'den Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”
Isparta KYK yurtlarına rekor kayıt!
Isparta Valisi gazilerle futbol maçı yaptı
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!
Isparta'daki başıboş at polisi alarma geçirdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
Arçelik Burdur'a Çıkarma Arçelik Burdur'a Çıkarma 16 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak17 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendiIsparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi16 Eylül 2018
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası 17 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018