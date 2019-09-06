İEF'ye girişte 'temassız' dönem

İzmir Enternasyonal Fuarı'na gelen ziyaretçiler, temassız özellikli Mastercard banka veya kredi kartlarıyla giriş yapabiliyor.

İEF'ye girişte 'temassız' dönem
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.09.2019 18:14
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Isparta Düğün Salonları
İZMİR - İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) gelen ziyaretçiler, temassız özellikli Mastercard banka veya kredi kartlarıyla giriş yapabiliyor.

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, Türkiye'de 2016 yılında başlattığı toplu taşımada temassız Mastercard uygulamasını İzmir Enternasyonal Fuarı ile farklı bir alana taşıdı.

Ziyaretçiler temassız özellikli banka veya kredi kartlarını validatörlere okutarak fuar alanına girebiliyor.

Mastercard İş Geliştirme Direktörü Cem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçen uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlattıkları bir projenin yansıması olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin fuarın 5 farklı kapısındaki 45 validatörün 10'undan temassız özellikli banka veye kredi kartlarıyla girişlerini gerçekleştirebildiklerini kaydeden Yıldız, "Tarife aynı diğer kartlarla, 4,5 lira olarak ücretlendiriliyor. Kartlarını basit bir şekilde okutup geçişlerini tamamlıyorlar. Temassız kartların en büyük avantajı güvenlik ve hız. Mastercard olarak en önem verdiğimiz konulardan bunlar. Bakiye yükleme derdi söz konusu değil. Market alışverişi gerçekleştirir gibi süreci tamamlamış oluyorlar." diye konuştu.

Yıldız, temassız kartların farklı yerlerde kullanılması yönünde dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaları bulunduğunu ifade ederek, "İzmir'deki fuar sonrasında da toplu taşımanın bir çok dalında otobüs, tramvay, metro, vapur gibi tüm noktalarda kullanıcılar kartlarını güvenli bir şekilde kullanabilecek." dedi.

Uygulamanın özellikle yabancı ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilere kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Mastercard, dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi metropollerde toplu taşımada kullanılan temassız kart uygulamasını Türkiye'de, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara olmak üzere 16 şehirde hayata geçirdi.
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