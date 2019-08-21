İDLİB - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 11 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 66 sağlık tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı.

Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 Sivil Savunma görevlisi, 11 ambulans ve 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde göç veren yerleşimler şöyle:

Hama'dan Latamine, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Haviz, Huveyce, Kahira ve Şeria köyleri, İdlib'de Han Şeyhun, Kefrenbil, Cisr eş Şuğur, Maaretinuman, Eriha, Serakib ilçeleri, Kensafra, Keferruma, Habit, Cercenaz, Ermenaz, Teftenaz beldeleri, Ureynibe, Babolin, Maarhatat,has, Kefir, Tel Mennis, Hamidiyye, Kefer Secne, Kirisa, Bsida, Bini, Teri, Gadafa, Maarrıthırme köyleri.

"Göç edenlerin sayısı 1,5 milyona ulaşabilir"

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han Şeyhun ilçesinin tamamen boşaldığını vurgulayarak, "Eriha, Serakib ve Maaretinuman ilçelerinin nüfusunun henüz yaklaşık yüzde 10'u göç etti. Eğer saldırılar bu ilçelere doğru genişlerse, göç edenlerin sayısı 1,5 milyona ulaşabilir." uyarısında bulundu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.