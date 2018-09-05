- Muhtarlar postacıların adreslerinde bulamadıkları için kendilerine teslim edilen evraklar yüzünden zor anlar yaşıyor. Binlerce evrağı muhafaza etmek durumunda kalan muhtarlar, "Gelen evrakların büyük bölümü icra ve mahkeme çağrıları. Vatandaş ya evrağı teslim almak istemiyor ya da haberi yok. Bu yüzden de gelip almıyorlar, postacıya döndük" dedi.Antalya’da Yenigün Mahalle Muhtarlığı icra ve mahkeme tebligatlarıyla doldu. Adreslerine teslim edilemeyen tebligat yığınlarıyla baş başa kalan muhtar postacıya döndü. Muratpaşa ilçesinin Yenigün Mahalle Muhtarı Durmuş Karagöz, 50 bin nüfusu, 16 bin seçmeni ile ilçenin en büyük mahallesinden biri olduklarını kaydetti. Karagöz, postacıların adresinde bulunmayan vatandaşlara ait tebligatları muhtarlığa bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.Muhtarlığa bir çok mahkeme ve icra dairelerinin tebligatlarının geldiğini belirten Karagöz, "Postacılar, tebligatları teslim etmek üzere adreslere gidiyor. Ancak, adreslerde vatandaşları bulamayınca tebligatları muhtarlıklara bırakmak zorunda kalıyorlar. Sadece bizim muhtarlıkta değil başka mahallelerin muhtarlıklarında da buradaki gibi birikmiş tebligatlar mevcut. Adresine ulaşamayan tebligatlar nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.Muhtarlık dolaplarında bine yakın tebligat olduğunu kaydeden Karagöz, "Birçok vatandaşımız tebligatlarını almaya gelmiyor. Yaklaşık 6 aydır muhtarlığımızda bulunan tebligatlar var. İşimiz tebligat dağıtmaya dönüştü. Vatandaşlar ya haberleri olmadığından, ya da tebligatları almak istemedikleri için muhtarlığa uğramıyor. Vatandaşlar tebligatlarını almayınca biz de bunları belli bir süre muhafaza ediyoruz. Tebligatlarını almayan vatandaşlarımız mağdur olmamak için en azından e-devlet üzerinden sorgulamalarını yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.İHA