ICCA Mediterranean Chapter 2019 Antalya’da gerçekleşecek

“13 Farklı Ülkeden Delege, Antalya’da Buluşacak”

- Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, ICCA Mediterranean Chapter’in 2019 yılı toplantısının 17-19 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını söyledi.Antalya Kongre Bürosu olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege başkanlığında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetim kurulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Gül Ege, yönetim kurulu üyelerine Antalya Kongre Bürosu’nun Türkiye’nin en büyük MICE fuarı Ace of MICE fuarına katılımı hakkında bilgi verdi ve ICCA Mediterranean Chapter toplantısının 17-19 Şubat tarihleri arasında Antalya Kongre Bürosu ev sahipliğinde Cornelia Diamond Resort&Spa’da düzenleneceğini dile getirdi.Ace of MICE fuarında bu yıl ilk kez Antalya destinasyonu altında oteller, havaalanı ve hava yolu şirketini tek çatı altında toplayacaklarını açıklayan Başkan Gül Ege, fuarın başarıyla geçmesi sonucunda yurtdışı fuarlarına da Antalya destinasyonu altında tek stantla katılacaklarını söyledi. Gül Ege, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs, Mısır, Güney Doğu Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Monako, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Türkiye’nin yer aldığı ICCA Mediterranean Chapter’in 2019 yılı toplantısının Antalya’da düzenlenmesinin, kentin kongre turizmine ivme kazandıracağını vurguladı.Toplantı kapsamında, kongre sektörü alanında uzman konuşmacıların konuklarla buluşturulacağını aktaran Gül Ege, konuklara Antalya’nın tarihi yerlerini gezdirerek kentin tanıtımını da yapacaklarını ifade etti. Gül Ege, yönetim kurulu üyelerini Antalya Kongre Bürosu “Meeting & Incentive Planner Guide” kataloğu hakkında bilgilendirerek, kataloğun basın lansmanının geniş katılımla önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini kaydetti.İHA