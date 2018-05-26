Antalya’da ‘Huzurlu sokaklar’ uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, 2 bin 203 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.Türkiye’deki huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, yurt genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, terminal, gar, hastane, park ve bahçelerde kamu düzenini bozan şahıslara yönelik olarak, ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması gerçekleştirildi.Uygulaya, farklı birimlerden toplam, 597 personel, 153 ekip ve 2 dedektör polis köpeği katıldı. Şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 39 uygulama noktası ve 41 umuma açık yerde, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamanın sonucunda, 2 bin 203 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Bir şahsa adli işlem yapılırken, 256 araç kontrol edilmiş ve 34 araca 8 bin 6 lira cezai işlem uygulandı.İHA