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Hürkuş, Antalya’da

Hürkuş, Antalya’da
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Isparta Düğün Salonları
  - Hürkuş, Antalya’da   
 
- Kepez Belediyesi, tarihi tren lokomotifinden sonra Antalya’ya uçakta getirdi. İlk Türk Uçağı olan K-VI’nın gerçeğe en yakın tek reflikası’nın yapımı tamamlanarak, sergilenecek Dokuma’ya getirilerek, montajına başlandı.   
  Kepez Belediyesi, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ancak seri üretimine geçilemeyen yerli malı ulaşım araçlarını ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Devrim otomobili gibi bir hikayesi olan ve bir başka eşi bulunmayan İlk Türk uçağı ‘‘Vecihi K-VI” modelinin bir örneğini Antalya’ya kazandırdı. Havacılığa özel bir ilgi gösteren Tütüncü, Vecihi Hürkuş’un, bu başarı hikâyesinin ve Antalya ile ilgili anısının bilinmesi amacıyla ilk Türk uçağı olan ‘Vecihi K-VI’nın modelinin bir örneğini yaptırdı. 
  
 “Aziz hatıralara sahip çıkıyoruz” 
  İlk Türk Uçağı olan K- VI’nın gerçeğe en yakın tek reflikası Sakarya Karasu’daki 6 aylık yapım aşamasının ardından tırla Antalya’ya getirildi. Kepez Belediyesi’nin halkın hizmetine kazandırdığı DokumaPark’ta sergilenecek olan uçak, montajının ardından Antalyalıların ziyaretine açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz milli tarihimizin içerisindeki büyük kahramanları tarihimizin akışı içerisindeki yapmış oldukları katkıları ve onların bize bırakmış oldukları aziz hatırayı yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi. 
 
  “Kahramanlıkları unutulmaz” 
  Kültürel belediyeciliğimizin en temel noktalarından bir tanesi de meçhul kahramanların malum kahramanlar haline getirmek olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Onların mücadelelerini, onların yaşam serüvenlerini, onların hikayelerini kamuoyu ile paylaşmak ve böylece hem onlara gönül borcumuzu ödemek, hem de geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmaya katkı sağlamak. Türk havacılık tarihinin kahramanlarının başında şüphe yok ki, Vecihi Hürkuş geliyor. Vecihi Hürkuş’un 1. Dünya Savaşında ülkemiz hava kuvvetleri içerisinde göstermiş olduğu büyük kahramanlıklar asla unutulacak gibi değil. Rusların eline esir düşmesi sonra bin bir mücadele içinde 1. Dünya harbinin içinde yer almak için esaretten kaçması ve tekrar ordumuza dahil olması, tekrar ordumuzun ve milletimizin başarısı için hava sahasında mücadele etmesi bunlar çok kıymetli hatıralar. Bence Vecihi Hürkuşu, Türk Havacılık tarihinin en önemli kahramanlarından biri yapan en önemli hadisesi 1925 yılında yapmış olduğu ilk Türk uçağıdır” diye konuştu. 
 
  “Ölümsüz bir kahraman” 
  Bunun aynı zamanda Türkler’in yaptığı ilk uçak olduğunun da altını çizen Başkan Tütüncü, “K-VI uçağının başına gelmeyen kalmamış o dönemde. Çeşitli yasaklamalar vs. Vecihi Hürkuş hayallerinin önüne asla ket vurulamayacağını, hayallerinin asla dizginlenemeyeceğine inanan ölümsüz bir kahraman. Vecihi K-VI’yı uçurmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Bedel ödenmesi gerekiyorsa onu da ödemiş. Ömrünü Türk havacılığına adamış, Türk savunma sanayisinde milletimiz çok farklı noktalara gelsin diye büyük uğraş vermiş. Türk Havacılık tarihinin bana göre en büyük kahramanı. İşte biz o kahramanın 1925 yılında yapmış olduğu K-VI uçağının aslına sadık kalınmak suretiyle replika haline getirirsek ve sergi unsursu haline getirirsek o sergilemeyle birlikte Türk Havacılık tarihindeki gelişmeleri, Türk Havacılık tarihi noktasından Vecihi Hürkuş görünümünü insanlarımıza anlatabiliriz. Böylece kültürel belediyecilik konusunda çok farklı bir adımı hayata geçirmiş olacağımızı düşündük.” 
 
  “İftihar ettiğimiz bir eser” 
  Hayal edilen, Vecihi Hürkuş uçağının 2 yıllık bir gayretin ardından hayata geçirildiğini belirten Başkan Tütüncü, “Uçağın tıpkısının aynısı bir replika haline getirildi ve bugünde Antalya’ya geldi. Sadece Montajı kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında sergiye açmış olacağız. Vecihi Hürkuş’un o K-VI uçağı keşke bir yerlerde var olsaydı ve biz onu dünya gözü ile görebilseydik. İftihar ettiğimiz K-VI uçağı bugün bir müze envanterinde mevcut değil. Biz mevcut olmayan bir şeyi yaptık. Havacılık tarihine tutkun olanlar “Dünya gözü ile o uçağı bir kez görseydim neler vermezdim” diyordur. Etrafımda havacılıkla ilgilenen pek çok kişinin bu sözlerine de şahit oldum. Türk Havacılık tarihinin en önemli eserini biz dünya gözü ile görmek isteyenlere bir kapı araladık. Antalya için önemli bir kazanım ve değer. Türk Havacılık tarihinin bir dönemini Vecihi Hürkuş’un o dönemini 1.Dünya Savaşından başlayan destansı mücadelesini bizim en güzel şekilde anlatmamız söz konusudur” dedi. 
 
  “İstikbal Göklerdedir” 
  “Büyük Atatürk’ün dediği gibi; İstikbal Göklerdedir” diyen Tütüncü, “Eğer İstikbal göklerde ise bizim buralardan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sosyal, bir sorumluluk projesidir. Bizim insanımıza yaptığımız kültürel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. 29 Ekim’de sergiye açacağımız bu eşsiz eseri görmeye tüm Antalyalıları DokumaPark’a davet ediyorum.” 
  Sosyal medya hesaplarından duyurdu 
  Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Vecihi K-VI’nın Antalya’ya getirilişini sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Başkan Tütüncü, paylaşımında, “Önce hayal ettik, sonra yaptık. Büyük bir emeğin , titiz bir ekip çalışmasının ürünü. Vecihi Hürkuş’un 1925’de  yaptığı, “İlk Türk uçağı’ olan K-VI’nın gerçeğe en yakın sertifikasına sahip tek replikası. Üretim tamamlandı sadece montaj kaldı. İlk bilen siz olun” dedi. 
 
  Vecihi Hürkuş, kimdir? 
  Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretmiştir. İlk sivil ve askeri uçağı yapan, ilk özel havayolu şirketini kuran ve aynı zamanda ilk düşman uçağını vuran adam da Vecihi Hürkuş’tur. Hürkuş, 1924 yılında Yunanlılardan elde edilen savaş ganimetlerinden yararlanarak ilk Türk uçağı olan ‘Vecihi K- VI’yı inşa etmişti. Uçağın uçuş sertifikası alabilmesi için izne ihtiyacı vardır. Bunun için bir heyet oluşturulur fakat bu heyetin yeterli donanıma sahip olmamasından ötürü Vecihi K-VI uçuş lisansını alamaz. 28 Ağustos 1925’te 15 dakikalık ilk deneme uçuşunu yapan Hürkuş’un uçağına, izinsiz uçtuğu gerekçesiyle el koyulur ve kendisine de 15 gün hapis cezası verilir. Vecihi Hürkuş, 1936’nın Aralık ayında uçağı ile Antalya’da gelmiş. Hürkuş’un kullandığı uçak, bugün Andızlı Mezarlığının bulunduğu alandaki toprak piste iniş yapmıştı. 
 
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İHA
                                         
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