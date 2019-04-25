Hükümlülere şiir dinletisi

21'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki açık ceza infaz kurumunda sahne alan sanatçılar, hükümlülere saz eşliğinde şiir dinletisi sundu.

Hükümlülere şiir dinletisi
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Hükümlülere şiir dinletisi
- 21. Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında açık ceza infaz kurumunda sahne alan sanatçılar hükümlülere saz eşliğinde şiir dinletisi sundu

21'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki açık ceza infaz kurumunda sahne alan sanatçılar, hükümlülere saz eşliğinde şiir dinletisi sundu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yıl kent geneline yayılan atölye çalışmaları kapsamında Adana Açık Ceza İnfaz Kurumunda program düzenlendi. 
Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş ve bir grup sanatçı programda türkü söyledi. Aralarında Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün eşi Hazal Demet Yurdagül’ün vefat eden babasının anısına yazdığı "Bohçasında Kehribar Gülümseme" adlı eserinin de olduğu şiirler okundu. 
Etkinliğe özel izinle eş ve çocuklarıyla katılan hükümlüler de söylenen şarkı ile şiirlere eşlik etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, yaptığı konuşmada, hükümlüleri ceza infaz kurumlarında düzenlenen etkinliklerden faydalanmaya çağırarak, şunları belirtti:
"Suç işleyerek veya bir hata sonucu zamanlarını burada geçirmek durumunda kalan hükümlülerimize düşen kültürel, sosyal ve eğitim açısından kendilerini daha çok geliştirmiş olarak cezaevinden ayrılmalarıdır. Kamu görevlileri olarak bizler emanet olarak sizleri ailelerinizden alıyoruz. Sizleri buradan geleceğe güvenle bakan insanlar olarak uğurlamak istiyoruz."
ADT Müdürü Gediktaş da hükümlülerin hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.  
Programa, Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, kurum müdür ve çalışanları ile hükümlü ve aileleri katıldı.
 
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ADANA (AA) - 
 
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