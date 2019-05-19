Hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da, otomobille polisten kaçan 4 hırsızlık zanlısı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'de bazı hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin Adana'da seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Otoyolda tespit edilen aracın sürücüsünün, polisin yaptığı "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Zanlılar, otoyolun Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi çıkışında aracı terk ederek, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA (AA) -

