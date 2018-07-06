- Antalya'da farklı tarihlerde Ukrayna ve İran uyruklu iki turistin evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Tunus uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.Antalya Güzeloba Mahallesi 2137 Sokak'ta bulunan İran uyruklu S.M.M.D. ile 2130 Sokak'ta Ukrayna uyruklu Y.S.'ye ait evden yapılan iki ayrı hızlık olayının şüphelisi yakalandı. Muratpaşa Suç Araştırma Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından müşterek yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan Tunus uyruklu A.S.(32) adliyeye sevk edildi.İHA