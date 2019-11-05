HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrikte 79,3 milyar kilovatsaatle rekor kırıldığını söyledi.

HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.11.2019 17:20
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektriğin bu yılın 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığını belirterek, "2016'da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES'lerin ikinci kaynak konumunda olduğuna dikkati çekti.

Boşa akan suların gücünü ülke ekonomisine kazandırmak için enerji sektörüne yatırım yaptıklarını aktaran Pakdemirli, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı HES projelerini hayata geçirmenin Türkiye açısından bir zaruret olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Türkiye'de işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinden ürettilen elektriğin 2019'un 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştığına işaret ederek, "2016’da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat ise daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiye 19,8 milyar liralık katkı

Yapılan yatırımlarla bu yılın 10 ayında 79,3 milyar kilovatsaat ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığı bilgisini veren Pakdemirli, "10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları, kömür yüzde 36,3, HES yüzde 31,5, doğal gaz yüzde 17,3, rüzgar enerji santralleri yüzde 7,3, güneş enerji santralleri yüzde 3,4 ve jeotermal enerji santralleri yüzde 2,6 şeklinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ithal eden bir ülke konumunda olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kilovatsaatlik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğal gazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar doları başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES'lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var."

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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