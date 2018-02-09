Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi

Diyanet, Türkiye genelinde her ortaokul ve lisenin tüm kademelerindeki tüm sınıflarında birer ‘temsilci’ belirleyecek, bunların da üzerinde birer ‘okul sorumlusu’ olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırladığı “Gençlik Çalışmaları Yönergesi” ile okullarda yeni yapılanmaya gidecek. Diyanet, gençlere yönelik çalışmalarının yol haritasını belirlediği, “Gençlik Çalışmaları Yönergesi”ni illere gönderdi. Yönergede manevi rehberlik ve din hizmetlerinin, gençlere talep doğrultusunda ve tamamen gönüllülük esasına göre sunulacağı belirtildi. Program hazırlanırken, “inanç ve ibadetin gençlerin ruh sağlığında oluşturacağı olumlu etkilerin” göz önünde bulundurulacağı ifade edilen yönergede, “hiçbir genç dışarıda bırakılmayacak şekilde” hizmet verilmesi istendi. Yönergeye göre, çalışmalar şöyle yürütülecek:

- Genç kitleler ile iletişimi sağlayacak sistematik ve dinamik bir teşkilat yapısı oluşturulacak; sosyal medya alanlarından faydalanılacak, ortak bir iletişim ağı oluşturulacak.

- Gençler için vatan, ezan, bayrak gibi konularda eğitsel materyaller geliştirilecek.

- Gençlik çalışmaları, müftülükler tarafından yürütülecek. Diyanet tarafından alana özgü “müfredatlı” çalışma programları hazırlanacak. Yapılan çalışmalar raporlanacak.

SOHBET TOPLANTILARI

- Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri’nde, gençlik sohbetleri, okuma programları, ahlak ve değerler eğitimi, genç girişimcilik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenecek.

- Gençlerle birebir iletişimin hedeflendiği gençlik sohbetleri, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre planlanacak. Sohbetlerin uzun tutulmamasına özen gösterilecek.

- Diyanet, üniversite akademi programlarının işleyişini de takip edecek. Öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde manevi rehberler ile yürütülen hizmetleri koordine edecek.

- Mahalle ve köylerde gençlik sorumluları görevlendirilecek. Diyanet, eğitim faaliyetlerinde yalnızca kendisine bağlı personelden değil, “genç gönüllü”lerden de faydalanacak.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ

- Okulların yoğun olduğu mahallerde gençler için, “cazibe merkezi” olacak Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri açılacak. Gençlik merkezleri için okul çevresine yakın mekânlar tercih edilecek.

- Okullar Diyanet çalışanları tarafından periyodik ziyaret edilecek. Okul ziyaretlerinde sadece konferans tarzı etkinliklerle yetinilmeyecek; düzenli ve sistematik programlar aracılığıyla gençlerle iletişime geçilecek. Okul temsilcileri ve sınıf temsilcileri ile periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

- Şehirde yaşadığı halde okul süreçlerinin dışında kalan gençlerle kırsal alanda ikamet eden gençlere yönelik de çalışmalar yapacak Diyanet, müftüler tarafından belirlenecek mahalle/köy gençlik sorumluları ile programlar yürütecek.

- Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtları başta olmak üzere öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere dini danışmanlık ve manevi rehberlik yapmak üzere Diyanet tarafından personel görevlendirilecek.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



- Çalışmalar kapsamında İl ve ilçelerde görevlendirilecek gençlik koordinatörleri eğitim, seminer, konferans, çalıştay, panel, kamp, toplantı vb. programları organize edecek. Belirli gün ve haftalar ile hutbe, vaaz, toplantı ve konferanslarda gençlik problemlerine yer verilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlere yönelik hizmetlerde, Diyanet’in Bağımlılıkla Mücadele koordinatörleri ile çalışacak.

HER OKULA GÖRE PLANLAMA



-Diyanet’in genç gönüllüleri arasından üniversite, fakülte, okul ve sınıflarda, okul temsilcileri belirlenecek. Bu temsilciler aracılığı ile Diyanet’in yürüteceği çalışmalar koordine edilecek.



- Üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilecek gençlik çalışmalarında okul idarecileri ve öğretmenler ile etkin işbirliği sağlanacak. Her okula göre planlamalar yapılacak.