"Her mutsuzluk depresyon değildir"

"Her mutsuzluk depresyon değildir"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
"Her mutsuzluk depresyon değildir"
- Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü: 
- "Her mutsuzluk, depresyon değil. Doğru ve uygun tedavi uygulandığında depresyon, tam düzelmeye giden bir hastalık"
- "Depresyonun kadınlarda görülme riski erkeklere göre 2 kat fazla. Yapılan araştırmalar, herhangi bir yılda kadınların yüzde 13'ünün, erkeklerin ise yüzde 8'inin depresyonda olduğunu gösteriyor"

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, her mutsuzluğun depresyon olmadığını belirterek, doğru ve uygun tedavi uygulandığında depresyonun tam düzelmeye giden bir hastalık olduğunu duyurdu.
Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, depresyonun; ciddi kişisel, ailevi, sosyal ve toplumsal kayıplara yol açabilen, maliyetinin çok yüksek, buna karşın doğru teşhisle tedavi başarısı yüksek psikiyatrik bir hastalık olduğu belirtildi. 
Depresyonun yaşam boyunca görülme oranının yüzde 5 ila 11 arasında değiştiği, kadınlarda görülme riskinin erkeklere göre 2 kat olduğu aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar, herhangi bir yılda kadınların yüzde 13'ünün, erkeklerin ise yüzde 8'inin depresyonda olduğunu gösteriyor. Başlangıç yaşının çoğunlukla 20’li ve 40’lı yaşlar arasında olduğunu belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, ailesinde depresyon olanlarda depresyon riskinin 1,5-3 kat daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor." ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün ise depresyonun en fazla yeti yitimine yol açan sorunların başında geldiğini, 1990'da ABD'de depresyonun toplumsal maliyetinin 43,7 milyar dolar olduğunu, depresyonun neden olduğu iş gücü kaybının soğuk algınlığı ve pnömoniye bağlı iş gücü kaybına eşit olduğunu vurguladığı belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Depresyona giren kişilerde, ­çökkün duygu durumu, ilgi ve istek kaybı, önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama ya da hiçbir konuya ilgi duymama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, dikkat, konsantrasyon ve bellek güçlükleri, kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili olumsuz algı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Madde ve alkol kullanımı, kaygı (anksiyete) bozuklukları, kadın olmak, erken ebeveyn kaybı, düşük sosyoekonomik düzey, boşanmalar, işsizlik, daha önce depresyon geçirmiş olma, kişilik yapısı, çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel şiddet, bazı ilaçlar, tıbbı hastalıklar ve hormonal değişiklikler depresyon için risk etkenleri arasında yer alıyor.
Klinik depresyonun temelinde hoş olmayan duygu durum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlık bulunurken, olgular derin bir üzüntüyle yaşanıyor, hastalar gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak hep kötümser düşünüyor. Hastada depresif duygu durumu ile birlikte sorumluluklara karşı ilgi kaybı izleniyor ve kişi olağan etkinliklerden zevk almamaya başlıyor. İş, özel zevkler, bireysel ilişkiler, cinsel aktivite de dahil olmak üzere hiçbir şeyden zevk almayan bireyin anksiyete (bunaltı, kaygı) düzeyi artabiliyor ve ajitasyon (huzursuzluk) gösterebiliyor. Genel olarak ilgileri azalan kişiler, umutsuzluk ve çaresizlik duygularını yoğun yaşadıkları için düştükleri bu durumdan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarını düşünebilecek duruma gelebiliyor."
 
- "Depresyonun en önemli belirtilerinden biri intihar düşüncesi"
 
Açıklamada, depresif hastaların basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çektiği, bu hastaların iş, aile, para ve kendi sağlıkları ile aşırı biçimde kafalarının meşgul olabileceği ve enerji seviyelerinin azalabileceği, bu dönemde umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygısında düşme ve suçluluk duyguları, intihar düşüncesi ve eylemlerini daha sık gündeme getirebildiği aktarıldı. 
Yoğun anksiyete belirtilerinin depresyonda intihar girişimleri için belirleyici bir etken olduğu belirtilen açıklamada, depresif bozukluğu olan hastaların intihar riskinin yüzde 20 ila 40 arasında olduğu, bununla birlikte iştah ve kilo kaybı, uyku bozukluğu, dalgınlık ve unutkanlığın da yaşanabildiği bildirildi. 
Açıklamada, "Çökkün duygu durum, ilgi ve istek kaybı, belirgin kilo kaybı veya iştah artışı, uykusuzluk ya da aşırı uyku, psikomotor ajitasyon ve retardasyon, halsizlik ya da enerji azlığı, değersizlik veya aşırı suçluluk hisleri, yoğunlaşma zorluğu veya kararsızlık, tekrarlayan ölüm düşünceleri gibi belirtilerden 5 veya daha fazlasının iki haftalık süreçte yaşanması durumunda doktora başvurulması gerekiyor. Depresyonun öncül belirtileri arasında çarpıntı, nefes alamama hissi, başta sıkışma hissi, uyuşma ve karıncalanmalar, müphem ağrılar ve konversif tarzda bayılmalar da görülebiliyor. Gürültü ve kalabalığa tahammülsüzlük, küçük şeylere öfkelenme, alınganlık ve öfke patlamaları da depresyonda sık görülen belirtiler arasında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
 
- Depresyon tedavisinde doktorun hastayı tanıması şart
 
Açıklamada, depresyon tedavisi için iyi bir hekim-hasta ilişkisinin öncelikli olduğu vurgulanarak, depresyonda ilaç tedavileri, psikoterapiler ve diğer tedavi yöntemleri (EKT, uyku yoksunluğu tedavisi, ışık tedavisi ve benzeri) olduğu bildirildi.
Doktorun tedavi yöntemini seçmeden önce hastanın genel durumunu, hastalığın şiddetini ve intihar riskini iyi değerlendirmesi gerektiği, tedavide başarıyı yakalayabilmek için depresyonu teşhis edebilme ve ilaçları yeterli doz ve sürede kullanmanın büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Antidepresan ilaçlar sıklıkla tedaviye başlandıktan sonraki 2 hafta içinde etki etmeye başlıyor ve hekimin ayarladığı dozlara göre kullanılıyor. ­Depresyon, yineleme riski yüksek bir hastalık olduğundan klinik iyileşmeden sonra dozu azaltmadan tedaviyi en az 6 aya kadar sürdürmek gerekiyor ve tedavinin hekimin kararından sonra kesilmesi gerektiği belirtiliyor. Kişinin geçirdiği depresyon atağı sayısı da tedavi süresi üzerinde etkili olabiliyor. Kişide depresyon sık yaşanıyorsa ve ataklar şiddetli ise ilaç tedavisi yıllar boyu da sürebiliyor. Kişinin ilk ya da ikinci depresyon dönemi hastaneye yatmayı gerekecek kadar şiddetli değil ve intihar girişiminde bulunmamışsa genellikle bir yıl kadar ilaç tedavisi alması yeterli oluyor."
Tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda antidepresan tedaviye antipsikotikler, hormonlar ve benzerleri eklenerek belirtilerin üstesinden gelmenin mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada, her mutsuzluğun depresyon olmadığı, doğru ve uygun tedavi uygulandığında depresyonun tam düzelmeye giden bir hastalık olduğu belirtildi.

İSTANBUL (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da özel güvenlik mesleğine talep arttı
Isparta'da Kur'an kursları başladı camiler çocuklarla doldu
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel SDÜ'de Anıldı
İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı Hizmet Vermeye Başladı
Isparta'da narkotik uyuşturucu operasyonu
Isparta'da kaçak sigara operasyonu
ISPARTA İL GENELİNDE METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da koroner by-pass ile hayata döndü
Isparta "kozmetikte markalaşmayı" hedefliyor
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Isparta Atlı Dayanıklılık Yarışları tamamlandı
Isparta'da Ulusal Gül ve Kozmetik Fuarı Sona erdi
ISPARTA'DA İNDİRİMDE SON GÜN 30 HAZİRAN!
Isparta'da 43. Uluborlu Kiraz Festivali'ne doğru
Rektör Çarıkçı’nın “Babalar Günü” Mesajı
Eğirdir'de 23.Dedegöl Dağcılık Şenliği
Emeklinin zam oranı belli oldu
Bu güzellikler Isparta için…
Isparta'da Didem ve Gönendi düet yaptı
Emekli maaşını yükseltecek teklif Meclis'te
Isparta Türk Yıldızları uçuş gösterisi iptal edildi
Eğirdir Belediyesi Alanya'da Yerini Aldı
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
Isparta'da plise sineklik ve panjur sistemleri
Isparta'da jandarmadan muhteşem tören programı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Başkan Veli Gök'e önemli görevBaşkan Veli Gök'e önemli görev13 Haziran 2019
Türk Yıldızları cumartesi günü Isparta semalarında olacakTürk Yıldızları cumartesi günü Isparta semalarında olacak14 Haziran 2019
Türk Yıldızları Isparta'da keşif uçuşu yaptıTürk Yıldızları Isparta'da keşif uçuşu yaptı13 Haziran 2019
Güller Diyarı Isparta Gül, Kozmetik Fuarı ve Dünya Güzel Koku etkinliğine ev sahipliği yapıyorGüller Diyarı Isparta Gül, Kozmetik Fuarı ve Dünya Güzel Koku etkinliğine ev sahipliği yapıyor11 Haziran 2019
Gökkubbe’de dolu dolu 5 günGökkubbe’de dolu dolu 5 gün13 Haziran 2019
Isparta'nın gül sesi belli olduIsparta'nın gül sesi belli oldu14 Haziran 2019
Isparta Türk Yıldızları uçuş gösterisi iptal edildiIsparta Türk Yıldızları uçuş gösterisi iptal edildi15 Haziran 2019
Isparta'da güle dair herşey bu fuarda...Isparta'da güle dair herşey bu fuarda...13 Haziran 2019
Türk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova uçuşuTürk Yıldızları'ndan gösteri öncesi son prova uçuşu14 Haziran 2019
Emekli maaşını yükseltecek teklif Meclis'teEmekli maaşını yükseltecek teklif Meclis'te15 Haziran 2019
Isparta'da 43. Uluborlu Kiraz Festivali'ne doğruIsparta'da 43. Uluborlu Kiraz Festivali'ne doğru16 Haziran 2019
BDDK'dan mobilya ve beyaz eşyada taksit süresi kararı!BDDK'dan mobilya ve beyaz eşyada taksit süresi kararı!13 Haziran 2019
Isparta’da "2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku GünüIsparta’da "2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü12 Haziran 2019
Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli değişiklik!Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli değişiklik!13 Haziran 2019
Eğirdir’de Çevre Temizliği Hareketi BaşlatıldıEğirdir’de Çevre Temizliği Hareketi Başlatıldı11 Haziran 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi 15 Haziran 2019
Emeklinin zam oranı belli olduEmeklinin zam oranı belli oldu16 Haziran 2019
"Lavanta Kokulu Köy" sezona hazır"Lavanta Kokulu Köy" sezona hazır14 Haziran 2019
Isparta'da Sıcak Asfalt Sezonu Başladı 2019Isparta'da Sıcak Asfalt Sezonu Başladı 201911 Haziran 2019
Bunu yapan 2 yıl geç emekli olacakBunu yapan 2 yıl geç emekli olacak13 Haziran 2019