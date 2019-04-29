"Her gün 360 bin siber atak yapılıyor"

"Her gün 360 bin siber atak yapılıyor"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.04.2019 16:09
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"Her gün 360 bin siber atak yapılıyor"
- Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı Sergey Novikov:
- "2019 yılında her gün 360 bin benzersiz siber atak yapılıyor ve bu tehditlerin yüzde 90'ı geleneksel siber suçlar"
- "Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı ve kötü amaçlı çevrim içi saldırı tespit ettik"
- Kaspersky Lab'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan:
- "Kaspersky Lab olarak küreselde yüzde 4 büyüdük ve gelirimiz 726 milyon dolara yükseldi"
- Kaspersky Lab META Bölgesi Global Araştırma ve Analiz Ekibi Lideri Mohamad Amin Hasbini:
- "Fidye yazılımı saldırılarının azalması, kötü niyetli operasyonların farklı alanlara kaydığını da gösteriyor"

 Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı Sergey Novikov, bu yıl her gün 360 bin benzersiz siber atak yapıldığını ve bu tehditlerin yüzde 90'ının geleneksel siber suçlar olduğunu bildirdi. 
Kaspersky Lab'ın düzenlediği "Cyber Security Weekend" etkinliğinde konuşan Novikov, 1994 yılında saatte bir yeni virüs ve kötü yazılım olduğunu, 2006'da her dakikada bir tane, 2011'de ise saniyede bir tane yeni vürüs ve kötü yazılım yapıldığını aktardı.  
Bu yıl her gün 360 bin benzersiz siber atak yapıldığını, bu tehditlerin yüzde 90'ının geleneksel siber suçlar olduğunu bildiren Novikov, şunları kaydetti:
"Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı ve kötü amaçlı çevrim içi saldırı tespit ettik. Bu rakam 2017 yılında 1 milyardı. Siber saldırıların yüzde 92'si yalnızca 10 ülkeden yapılıyor. Çünkü altyapı ve sunucular bu ülkelerde bulunduğu için yapılıyor. Aynı zamanda güvenlik açığı olan sunucular Office, Android, Adobe Flash Player... Bunlar gibi güvenlik açığı bulunmaya çalışılan uygulamalar... Her yıl anket düzenliyoruz. Siber olayların sayısı daha da artıyor. Bu artık kaygı verici... Bu saldırıların tek sebebi çalışanlar... Çalışanların IP kaynaklarını yanlış kullanımından kaynaklanıyor. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerinde daha çok kötü yazılım olduğunu görüyoruz. Bunlar 7 tane ülke... Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla çeşitli kötü amaçlı yazılımlarda yüzde 8'den fazla büyüme oldu."
 
- "Gelirimiz 726 milyon dolara yükseldi"
 
Kaspersky Lab'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan da Kaspersky Lab için geçen yılın önemli olduğunu, 2018'de oldukça önemli adımlar attıklarını söyledi. 
Kanaan, dünya çapında farkındalığı artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "2018 yılında Kaspersky Lab olarak küreselde yüzde 4 büyüdük ve gelirimiz 726 milyon dolara yükseldi. Bölge olarak yüzde 27 büyüdük. Bu, gerçekten muazzam..." ifadelerini kullandı. 
Aynı zamanda çocukları siber güvenlik zorbalığından kurtarmak için bazı faaliyetler yürüttüklerini anlatan Kanaan, şunları kaydetti: 
"Şeffaflık konusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yıl ilk şeffaflık merkezimizi Zürih'de açtık. Çok yakın zamanda ikincisi de Madrid'de açılacak. Biz kaynak kodumuzu halk içerisinde açık hale getirdik. Bu rakiplerimizin hiçbirinde yok. Umarım bizi takip ederler. Şeffaflığın her yere yayılması bakımından bu önemli."
 
- "Fidye yazılımı saldırılarının azalması, kötü niyetli operasyonları farklı alanlara kaydırdı"
 
Kaspersky Lab META Bölgesi Global Araştırma ve Analiz Ekibi Lideri Mohamad Amin Hasbini ise fidye yazılım vakalarındaki düşüşün, siber tehdit alanının nasıl değiştiğine dair önemli bir gösterge olduğunu, siber güvenlik markalarının bu tehdide karşı önlemler almasıyla siber suçluların da para kazanma açısından daha verimli olan kripto madencilik gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi. 
Hasbini, "Fidye yazılımı saldırılarının azalması, kötü niyetli operasyonların farklı alanlara kaydığını da gösteriyor. Bireylere ve kurumlara yönelik finansal tehditler durmadan büyümeyi sürdürüyor. Cyber Security Weekend etkinliğini saldırıya açık yeni alanlar hakkında farkındalığı güçlendirmek için bir platform olarak kullanıyoruz." diye konuştu. 
Cyber Security Weekend etkinliğine uzman olarak katılan Secure Computing Kurucusu ve CTO’su Baran Erdoğan da şunları kaydetti:
"Siber farkındalık ihtiyacını önemli ölçüde artıran iki ana etken var ve bunlar hızla değişim gösteriyor. Bunlardan ilki, saldırı alanlarının sürekli gelişmesi. Geçmişte kullanıcılar, BT kaynaklarına daha sade arayüzler ile kısıtlı bir şekilde erişebildiğinden BT merkezli bir güvenlik yaklaşımı benimseniyordu. Ancak şimdi kurumsal verilere mobil cihazlar ve bulut ile her yerden ulaşmak mümkün. Büyümek isteyen şirketler verilerine her zaman ve her yerden erişim sağlamak zorunda. İkinci etken ise saldırı vektörlerinin giderek daha karmaşık ve kullanıcı odaklı olması. Siber suçlular doğrudan şirketleri hedef almak yerine çalışanları hedef alıyor. Gerekli farkındalığa sahip olmayan çalışanlardan yararlanmak, siber güvenlik önlemlerini dışarıdan aşmaya çalışmaktan çok daha kolay."
 
- 13 yaşındaki "Cyber Ninja", drone'yi ele geçirdi
 
Cyber Security Weekend etkinliğinde, "Cyber Ninja" olarak da tanınan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Reuben Paul, bir drone'yi ele geçirerek nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin bir parçası olan ve her gün kullanılan milyonlarca cihazda yer alan güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.
Paul, "Drone'yi ele geçirmem ve kontrolünü elime almam 10 dakikadan kısa sürdü. Drone'de bulunan güvenlik açıkları, diğer nesnelerin interneti cihazlarında da görülüyor.  Bunun bir de siber suçlular tarafından yapıldığını düşünün. Bunu ben yapabiliyorsam ciddi amaçlara sahip siber suçluların da benzerini yapamaması için hiçbir neden yok. Sonuçlar felaket olabilir." şeklinde konuştu. 
Üreticilerin cihazlarına güvenlik denetimleri eklemesi ve tüketicileri riske atmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Paul, "Nesnelerin internetini tehditlerin internetine dönüştürmemeye dikkat etmeliyiz." dedi. 
 
- Kaspersky Lab, 400 milyonu aşkın kullanıcıyı koruyor
 
Verilen bilgiye göre, Kaspersky Lab'ın geçen yıl büyümesini hızlandıran stratejik iş alanları arasında dijital ve kurumsal çözümler yer aldı. Şirket, dijital satışlarda yüzde 4 artış ve işletme segmentinde yüzde 16'lık büyüme sağladı. Uç nokta dışı (non-endpoint) ürün ve hizmetlerde de yüzde 55 büyüme gösterdi.
20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren küresel bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky Lab, genel olarak sektördeki en iyi ürün ve hizmetleri sunmasının yanı sıra en karmaşık siber tehditleri önleyen, tespit eden ve bunlara yanıt veren yeni çözümler ve teknolojiler sunarak da bu alanlarda sağlıklı sonuçlar elde etti.
Şirket, 400 milyonu aşkın kullanıcıyı Kaspersky Lab teknolojileri ile koruyor.

CAPE TOWN (AA) -
 
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