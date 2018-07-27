- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir müstakil evin havuzuna serinlemek için giren genç Rus turist, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak üzerindeki bir müstakil evin havuzunda meydana geldi. Serinlemek için havuza giren Timur Shabakaru, (19) boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden ablası Shabakaru’yi havuzun dışına çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Shabakaru ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Shabakaru tedaviye alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.İHA