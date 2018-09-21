- Antalya’nın Kemer ilçesinde kız arkadaşına evlilik teklif ederken ateşlediği havai fişek ile orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde bir otelde restoran şefi olarak çalışan Maruf S. (29), kız arkadaşı S.K.(24) ile birlikte Kemer’in Kiriş Mahallesi’ndeki otellerin arkasında bulunan Çalış Tepesi’ndeki ormanlık alana çıktı. İddiaya göre yanına 16’lı amatör havai fişek takımı alan Maruf S., saat 20.00 sıralarında kız arkadaşına evlilik teklif ettiği sırada onu etkilemek için yanında getirdiği havai fişekleri ateşledi ancak fişeklerden biri yanlış yöne gidince çalılıklar alev aldı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından çılgın aşık Maruf S., gözaltına alınmıştı. Maruf S. emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Önce Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren Maruf S., daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, havai fişek atarak orman yangını çıkmasına sebep olduğu öne sürülen Maruf S.’nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.Öte yandan olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Maruf S.’nin kız arkadaşı S.K’yi etkilemek için yanında getirdiği 16’lı amatör havai fişeğin ilki patladıktan sonra yerinden hareket ederek kayalardan aşağı düştü. Daha sonra diğer havai fişeklerin patlayıp yangının büyümesine engel olmak için havai fişeklerin bulunduğu yere atladı. Maruf S., ve kız arkadaşı bu sırada alevleri söndürmek üzere gelen otel personeli tarafından tepeden indirilerek polise teslim edildi.İHA