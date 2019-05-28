Hatay'ın ramazan kurabiyesi "kömbe"

Hatay'ın ramazan kurabiyesi "kömbe"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 28.05.2019 13:41
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Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde kadınlar, geleneksel bayram lezzetlerinden kömbe kurabiyesini imece usulü hazırlıyor. Kentte uzun yıllardır Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan kömbe, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit üretiliyor. Bayramda akraba ve misafirlere ikram edilen geleneksel bayram kömbesi, 7 çeşit baharat kullanılarak hazırlanan hamurla yapılıyor.

Hatay'ın ramazan kurabiyesi "kömbe"
- Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde kadınlar, geleneksel bayram lezzetlerinden kömbe kurabiyesini imece usulü hazırlamaya başladı
- Meryem Toskansever:
- "Kömbe yapmadan bayramın geldiğini anlamıyoruz"
Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde kadınlar, geleneksel bayram lezzetlerinden kömbe kurabiyesini imece usulü hazırlıyor.

Kentte uzun yıllardır Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan kömbe, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit üretiliyor.

Bayramda akraba ve misafirlere ikram edilen geleneksel bayram kömbesi, 7 çeşit baharat kullanılarak hazırlanan hamurla yapılıyor.

Kadınlar, imece usulüyle her gün bir evde toplanıp kurabiyeleri hazırlıyor. Tepsilere dizilen kömbeler taş fırınlarda pişiriliyor.

Kadınların kömbe mesaisi, ramazanın son gününe kadar devam ediyor.

Reyhanlı'da yaşayan Meryem Toskansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl bayram öncesi kömbe hazırladıklarını söyledi.

Her gün bir ailenin bayram kömbesini yaptıklarını anlatan Toskansever, "Her aileye 5-10 kilogram arasında hazırlıyoruz. Kömbe yapmadan bayramın geldiğini anlamıyoruz. Bayram ziyaretine gelenlere kömbe ikram ediyoruz." dedi.

Kömbenin uzun ömürlü bir kurabiye olduğunu dile getiren Toskansever, uzaktaki akrabalarına da kargoyla kömbe gönderdiklerini belirtti.

- "Yapımı zahmetli"

Hassa'nın Akbez Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki Hatice Yeter de bayram tatlısı kömbenin yapımının zahmetli olduğunu anlattı.

Un, şeker, yağ ve susam kullanarak hazırladıkları hamuru özel kalıplarla şekillendirerek fırınlarda pişirdiklerini ifade eden Yeter, "Biz cevizli ve sade kömbe seviyoruz. Herkesin damak tadına göre yapılıyor." dedi.

Yeter, farklı illerde yaşayan çocuklarına da kargoyla kömbe gönderdiğini söyledi.

Fırın işletmeciliği yapan Muhammet Dönmez, Ramazan Bayramı'nın "olmazsa olmazı" kömbenin hemen hemen her evde yapıldığını dile getirdi.

Kendilerinin de bayram öncesi kömbe yapımı nedeniyle geç saatlere kadar çalıştığını belirten Dönmez, "Kömbeyi burada odun ateşinde pişiriyoruz. Sezonluk 2,5 ton civarında kömbe pişiriyoruz." diye konuştu.































HATAY (AA) - 

 
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