HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yuvalarından çıkan 80 yeşil kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

Sabahın erken saatlerinde Çevlik mevkisinde görevlilerce açılan yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarının denizle buluşma süreçleri başladı. İlk açılan yuvadan yaklaşık 80 yeşil deniz kaplumbağasının denizle buluştuğu tespit edildi.

Yavruların zorlu yolculuklarını çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgiyle izledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Bektaş Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde bin 200 yuva tespit ettiklerini söyledi.

Bunun da 120 bin yumurtaya eş değer olduğunu aktaran Sönmez, "Kıyı erozyonu, çakal popülasyonu ve ışık kirliliği gibi olumsuz etmenler var. Biz de bunlara karşı önlemlerimizi alıp denize ulaşan birey sayısını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Sönmez, sahilin caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için büyük önem taşıdığının altını çizdi.



























