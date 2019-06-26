- İskenderun ilçesinde 33 şüpheli gözaltına alındıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7-21 Haziran tarihleri arasında 15 farklı operasyon düzenlendi.Aramalarda 212 gram esrar, 15 kök Hint keneviri, bin 651 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı.HATAY (AA) -