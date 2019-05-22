Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aldıkları istihbari bilgiler sonucu Ovakent Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Adreslere bağlı ev ve ev eklentilerindeki aramalara, "Göz" adlı narkotik dedektör köpeği de katıldı.Yapılan aramalarda, 50 gram amfetamin uyuşturucu maddesi ile 50 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili ev sahipleri A.A. ve S.D. gözaltına alındı.HATAY(AA) -