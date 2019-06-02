Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu çarşıda, bayram öncesi esnafın yüzü gülüyor.Çarşı esnafından ayakkabı satıcısı Erkan Cihangir, Ramazan Bayramı öncesi çarşıda bekledikleri yoğunluğun başladığını belirtti.Satışlardan memnun olduklarını ifade eden Cihangir, "Çok şükür çarşıda hareket var. Bayramın son gününe kadar devamını bekliyoruz. Her kesime ve her keseye uygun ayakkabı satışımız var." dedi.Çikolata satışı yapan Bahar Alkaya da bayram öncesi vatandaşların çarşıya geldiğini ve alışverişini yaptığını belirtti.Alkaya, eski bayramlara oranla yoğunluğun biraz daha az olduğunu ancak yarından itibaren işlerin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.Vatandaşlardan Nebihe Kaya ise torunlarına ve çocuklarına bayramlık aldığını anlattı.Kaya, çarşıyı gezdikçe bütçeye uygun alışveriş yapabildiklerini kaydetti.HATAY (AA) -