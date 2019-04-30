Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, derede yüzerek serinlemeye çalıştı.Merkez Antakya ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı.Serinyol Mahallesi sınırlarında bulunan Bedirge Deresi'nin tersip bendini kaydırak olarak kullanan çocuklar, buradan kayarak girdikleri suda serinlemeye çalıştı.Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yoldan geçenlerin de ilgilerini çekti.Çocuklardan Mahmut Çağlar, derenin derin olmadığını ve bu nedenle yüzmek için en güzel yer olduğunu söyledi.HATAY (AA) -