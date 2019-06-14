Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 15 dönüm arazide ekilen şeker otu hasadı başladı.Şeker otu üreticisi Dursun Düzduran (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal yollarla üretilen şeker otunun sağlığa oldukça yararlı olduğunu söyledi.3 yıl önce İstanbul'dan Hatay'a gelerek şekere alternatif bitki olan "Stevia" şeker otu üretimine başladığını ifade eden Düzduran, şeker otunu diyabet hastası olan insanların dahi rahatça tüketebileceği bir ürün olduğunu savundu.Ürünün oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken Düzduran, ''Tamamen doğal yollarla elde ettiğimiz şeker otu, mide yanmasına, dış eti kanamasına, kolestrol düşürülmesini ve cilt sıkılaştırmasını sağlıyor. Reyhanlı'da 15 dönüm arazi üzerine şeker otu ekimi yaptık ve dönüm başına 350 kilogramlık bir verim aldık.''dedi.- ABD'ye ihraç ediliyorŞeker otuna iç ve dış piyasaya pazarladıklarını aktaran Düzduran, ''Kullanım alanı oldukça geniştir, gıda, tatlı ve içecekler olmak üzere şekerin kullanıldığı her alanda şeker otunu rahatlıkla kullanabilirler. Topraktan makine yardımıyla toplanan şeker otlarını kurutma işlemlerinin ardından kullanıma hazır hele geliyor. Kilogramı 35-50 lira fiyat aralığında olan şeker otumuzu Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerine ihraç ettik.'' diye konuştu.HATAY (AA) -