Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Kurtuluş Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, maydanoz saplarını kullanarak deterjan üretti.''Sağlığımıza sahip çıkıyoruz'' sloganıyla başlattıkları proje kapsamında öğrenciler, özellikle evlerde kullanılan ve zararlı kimyasal içeren temizlik ürünlerine alternatif olarak kendi temizlik malzemelerini yaptı.İki ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında öğrenciler, Fen Bilimleri laboratuvarında çeşitli işlemlerden geçirilen maydanoz saplarından temizlik malzemesi yapmayı başardı.Proje sorumlusu öğretmen Burcu Kalamanoğlu, yaptığı açıklamada, temizlik ürünlerinin gündelik hayatın vazgeçilmezi olduğunu belirterek, " Öğrencilerimizle birlikte 'Sağlığımıza sahip çıkıyoruz' projesini hayata geçirdik. Amacımız maydanoz saplarından elde edilen oksalik ve klorofil maddesiyle doğal temizlik ürünü elde edilmesidir.'' dedi.Kalamanoğlu, ürettikleri deterjanları kullananlardan olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.HATAY (AA) -