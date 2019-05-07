Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında



Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin elektrikli motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan S.N'nin, elektrikli motosikletinin çalındığı yönündeki şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, binanın kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, zanlının, arka tekerleğe bağlı kilidi kırmasının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşması yer aldı.



Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





HATAY (AA) -