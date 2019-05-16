- Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandıHatay'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6-13 Mayıs tarihlerinde Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda, 105 bin uyuşturucu hap, 173 kilogram esrar, 4 kilo 600 gram kubar esrar, kaçak olduğu belirlenen 49 bin 500 paket sigara ve 500 litre içki ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.HATAY (AA) -