Kırıkhan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı.Kayısı üreticisi Nevzat Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl yağışların verimi arttırdığını söyledi.Yağışlardan dolayı hasada geç başladıklarını belirten Parlak, "Bu yıl havaların yağışlı olması sebebiyle hasada biraz geç başladık. Yağışların fazla olması rekolteyi arttırırken diğer yandan da maliyetlerde artışa sebep oldu." diye konuştu.Amik Ovası'nda Türkiye'nin sert çekirdekli meyve üretim deposu olarak hizmet vermeye çalışacaklarını vurgulayan Parlak, paketlenen ürünlerin özel kasalarda araçlara yüklenerek gideceği ülkeye doğru yola çıktığını aktardı.Parlak, hasat ettikleri erkenci kayısının yüzde 80'ini Rusya, Romanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.HATAY (AA) -