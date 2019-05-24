İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Hatay'da bin kişiye iftar verildi.İftar programı Yayladağı geçici barınma merkezinde düzenlendi.Türkmenlere özgü geleneksel keşkek ve kara yahni yemeklerinin pişirilip ikram edildiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Adem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır devam eden zulmün, ailelerin yanı sıra kültürel ve manevi parçalanmalara sebep olduğunu söyledi.Bu vesileyle birlik ve beraberliğin yanı sıra kardeşlik hukukunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Demir, "Her yıl düzenli olarak bu kardeşlerimizi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmalarımız sürecek, aralarında yetimlerin de olduğu bin kişiyle iftar yaptık.'' dedi.Demir, Suriyelilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.HATAY (AA) -